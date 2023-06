Bemerkenswertes Timing der Durchsuchungen

Das Timing der Razzien ist bemerkenswert. An diesem Dienstag trifft sich die IOC-Exekutive zu einer zweitägigen Sitzung in Lausanne (Schweiz). IOC-Präsident Thomas Bach hatte am Montag angekündigt, dass es bei der Sitzung »natürlich um Paris gehen wird, wo wir nach dem Besuch der Koordinierungsmission und nach meinem Besuch in Frankreich, bei Präsident Macron und auch dem Organisationskomitee einige gute Nachrichten haben«. Diese werden nun von den Durchsuchungen überschattet. Das IOC kündigte ein Statement zu den Razzien an.

Die Olympischen Sommerspiele in Paris sind vom 26. Juli bis zum 11. August kommenden Jahres geplant. Anschließend folgen vom 28. August bis zum 6. September die Paralympischen Spiele.