Wie »Los Angeles Daily News« berichtet , wussten die Finder zunächst nicht, ob es sich um eine echte Medaille oder eine Fälschung handelt. Ein Kunde in ihrem Friseurgeschäft hatte jedoch Kenntnis von Poulters Verlust und so meldeten sich die Finder bei der Polizei, die die Medaille an Poulter weiterleiten will.

Die USA spielen in den kommenden Tagen noch gegen Serbien, die Türkei und das deutsche Team. Mit acht Siegen steht Poulters Mannschaft an der Tabellenspitze, das Viertelfinale beginnt am 13. Juli. Wann Poulter nach Anaheim zurückkehrt, wo die amerikanischen Volleyball-Teams in einem Stützpunkt trainieren, steht derzeit nicht fest.