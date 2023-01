Die Mehrzahl der Teilnehmer an den Konsultationen hätten das IOC »aufgefordert«, die Untersuchung des Konzepts fortzusetzen, »wobei jeder internationale Verband die alleinige Zuständigkeit für seine internationalen Wettkämpfe hat«. Asiens Dachverband hatte im Dezember angeboten, russische und belarussische Aktive starten zu lassen.

Selenskyj fordert Ausschluss

Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hatte im Dezember in einem Austausch mit IOC-Präsident Thomas Bach sowie am Dienstag im Gespräch mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron energisch den Ausschluss russischer Sportler von den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris gefordert. Das IOC verwies in seiner Erklärung am Mittwoch dezidiert auf die Unterstützung der Ukraine.