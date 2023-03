»Das Ergebnis, dass wieder sämtliche Sportler und Sportlerinnen teilnehmen dürfen, könnte ein Zeichen sein für weitere Abstimmungen in den nächsten Wochen in der Sportwelt«, sagte Claudia Bokel, die Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes in einer Mitteilung . Auf die Deutschen kommen nun praktische Fragen zu: »Der Deutsche Fechter-Bund erwartet jetzt die Anfrage des Internationalen Fechtverbandes, ob eine Einreise von russischen und belarussischen nach Deutschland garantiert werden kann, da sonst wohl ein Entzug von internationalen Fechthighlights in Deutschland drohen würde«, so heißt es in der Mitteilung.