Entscheidung des IOC Weniger Wettbewerbe und Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Das höher, schneller, weiter in der olympischen Bewegung scheint vorerst gestoppt. Gegenüber den Spielen in Tokio soll es 2024 in Paris in kleinerem Rahmen zugehen. Erstmals sollen zudem so viele Frauen wie Männer teilnehmen.