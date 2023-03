Russland und die Teilnahme an Olympia 2024 »Wir werden über Boykotte reden«

Darf Russland an den Sommerspielen in Paris teilnehmen? Der internationale Fechtverband hat den Weg dafür geebnet. In Deutschland regt sich Widerstand. Doch die Verantwortung könnte auf die Sportlerinnen und Sportler abgewälzt werden.