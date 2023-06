In der Debatte über Russlands Olympia-Teilnahme in Paris 2024 hat der Chef des russischen Ringerverbands mit Panzern gedroht. »Wenn sie uns als Team von Flüchtlingen bei den Olympischen Spielen sehen wollen, dann müssen wir auf Panzern nach Paris fahren«, sagte Michail Mamiaschwili in einem Interview.