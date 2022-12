Mögliche Rückkehr für Russlands Sportler »Sie können nicht für Handlungen ihrer Regierungen bestraft werden«

IOC-Präsident Thomas Bach hat für eine offene Diskussion über die Rückkehr russischer und belarussischer Athleten in den Weltsport geworben. »Sie können nicht für Handlungen ihrer Regierungen bestraft werden. Wir untersuchen Möglichkeiten, ihre Teilnahme zu ermöglichen«, sagte Bach im Anschluss an die Sitzung der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne.