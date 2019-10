Das Internationale Olympische Komitee (IOC) reagiert nach verstörenden Szenen bei der Leichtathletik-WM in Doha auf die zu erwartende Hitze bei den Sommerspielen 2020 in Tokio: Die Wettbewerbe im Marathon und im Gehen sollen nach Sapporo verlegt werden. Dies würde bedeuten, dass die Athleten deutlich geringere Temperaturen auszuhalten hätten, teilte das IOC mit.

In Tokio erwartet die Athleten während der Spiele (24. Juli bis 9. August) schwüle und drückende Hitze zwischen 25 und 35 Grad. Im 800 Kilometer nördlich der Hauptstadt gelegenen Sapporo auf der Insel Hokkaido liegen die Tagestemperaturen im Hochsommer um fünf bis sechs Grad darunter. Zudem ist die Luftfeuchtigkeit dort deutlich geringer.

Die ersten Spiele von Tokio fanden 1964 bei herbstlichen Temperaturen im Oktober statt, die zweite Auflage wurde aber in die heißeste Phase des Jahres gelegt. Der Umzug der Langstreckler ist Teil von zahlreichen Maßnahmen, um die Belastungen für die Sportler zu mindern, die durch die Vergabe der Spiele an die japanischen Hauptstadt zu erwarten sind. Veränderte Startzeiten in der Leichtathletik, beim Rugby und Radfahren gehören ebenfalls dazu.

Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften zuletzt in Katar litten Marathonläufer und Geher unter den hohen Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, obwohl ihre Wettbewerbe tief in der Nacht stattfanden.