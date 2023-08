Biles ging mit einem souveränen Vorsprung von 2,55 Punkten in den zweiten Tag der Meisterschaften und baute diesen weiter aus, als sie am Sprung 14,850 Punkte erzielte. Eine solide Leistung am Stufenbarren brachte ihr 14,050 Punkte ein.

Ihre Schwebebalkenübung, die noch besser war als am ersten Wettkampftag, brachte ihr 14,850 Punkte ein. Ihre stärkste Disziplin, die Bodenübung, schloss sie mit 15,400 Punkten ab und begeisterte damit die Zuschauer im SAP Center.