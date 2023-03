Dazu ist Nguyen zweimaliger Europameister an seinem Paradegerät Barren. Zuletzt hatte der Turner wegen mehrerer schwerer Verletzungen die Teilnahme an der WM 2019 in Stuttgart, den Olympischen Spielen 2021 in Tokio sowie der EM 2022 in München verpasst.

Trotzdem blieben die Olympischen Spiele 2024 sein großes Ziel. Wenn der Körper es denn zugelassen hätte. »Ich stand im Training und habe überlegt, welches Gerät kann ich überhaupt machen. So macht es halt keinen Spaß mehr.«