»Schrecklicherweise haben Russlands Kriegstreiber die Ukraine überfallen. Aber wenn nicht auf ziviler, menschlicher Basis ein Band der Kommunikation geknüpft wird, befürchte ich langfristige neu errichtete Mauern in zu vielen Köpfen«, sagte die 57-Jährige in einem Interview mit der »Welt am Sonntag«. »Es ist doch existenziell, dass sich die Menschen ihre Hände reichen, egal auf welcher Ebene.«