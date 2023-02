Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko befürwortet einen Olympia-Boykott der Ukraine für den Fall, dass russischen Sportlern die Teilnahme an den Sommerspielen 2024 in Paris erlaubt werden sollte. »Ich würde einen Boykott unterstützen und hoffe, dass auch andere Nationen in diesem Fall Stellung beziehen würden«, sagte der 46-Jährige der Sport Bild rund ein Jahr, nachdem Russlands Staatschef Wladimir Putin seine Truppen in die Ukraine einmarschieren ließ.