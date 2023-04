Im Korruptionsskandal um die Olympischen Spiele in Tokio gibt es die ersten Urteile. Das Bezirksgericht in Tokio verurteilte den früheren Chef des Bekleidungskonzerns Aoki wegen Schmiergeldzahlungen zu einer 30-monatigen Haft auf Bewährung. Das Gericht in Japans Hauptstadt befand Hironori Aoki für schuldig, das frühere Vorstandsmitglied des Olympia-Organisationskomitees, Haruyuki Takahashi, bestochen zu haben.