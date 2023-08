Mit viermal Gold in allen vier Geräte-Finals hat die erst 16 Jahre alte Darja Varfolomeev bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia Historisches geschafft: Nie gewann eine deutsche Gymnastin mehr WM-Titel. »Vier Goldmedaillen, das ist unfassbar. Ich kann das einfach nicht glauben«, sagte die gebürtige Russin, die mit zwölf Jahren ohne ihre Eltern – und ohne die Sprache zu sprechen – nach Deutschland gekommen war.