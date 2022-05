Zum Karriereende von Wasserspringer Hausding Die Last der großen Sprünge

Angemessener hätte der Karriereabschied nicht verkündet werden können. Während Patrick Hausding in der Schwimmhalle in Berlin vor der Presse über den Abschluss seiner erfolgreichen Laufbahn informiert, rumpelt es immer wieder im Hintergrund. Es ist das Geräusch der 3-Meter-Bretter, wenn gerade eine Springerin oder ein Springer vor dem Absprung Schwung geholt hat.

Es ist auch der Sound, der Patrick Hausding ein Vierteljahrhundert lang begleitet hat. Nun wird er ihn seltener hören.

Bild vergrößern Patrick Hausding und Partner Sascha Klein bei den Olympischen Spielen 2016 Foto: Laurence Griffiths / Getty Images

Viermal an Olympischen Sommerspielen teilgenommen, drei Medaillen dort errungen, Weltmeister geworden, 15 Europameistertitel errungen – es gibt wenige Sportarten, die so mit einem Namen verknüpft sind wie das Wasserspringen mit Patrick Hausding. »Mister Wasserspringen« habe sie ihn getauft, ein Titel, der ihm gar nicht so behagt: »Aber da ich ihn mir nicht selbst gegeben habe, habe ich auch keine Verantwortung dafür.«

»Vorbereitet wie ein kleines Kind« Nach 25 Jahren im Leistungssport ist jetzt Schluss, »der Sport hat mein Leben geprägt, ich weiß gar nicht, wie das Leben ohne Leistungssport ist«, sagt der 33-jährige Berliner. Nun komme die wahre Herausforderung: all die Aufgaben zu meistern, die das Leben jenseits des Sports bereithält: »Darauf bin ich vorbereitet wie ein kleines Kind«, sagt Hausding. Nicht wirklich also.

Bild vergrößern »Totale Körperkontrolle«: Hausding mit Partner Lars Rüdiger in Tokio 2021 Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Sein Zuhause war mehr als zwei Jahrzehnte die Schwimmhalle, der Sprungturm, das Sprungbecken. Turmspringen, Kunstspringen, im Einzel, im Synchronspringen zunächst mit seinem langjährigen Partner Sascha Klein, danach mit Lars Rüdiger: Hausding war überall internationale Spitze. »Die Wasserspringer waren Garanten für Medaillen«, sagt Bundestrainer Lutz Buschkow, der Hausdings Karriere auch schon seit 20 Jahren begleitet hat. Buschkow muss jetzt feststellen, dass »eine gewaltige Lücke gerissen« wird in diesem Sport. Nicht nur Hausding, auch der Dresdener Marin Wolfram hört auf. Die Nachfolger, die sich bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin am Wochenende messen, »müssen jetzt erst mal auf die Wiese und zeigen, was sie können«, sagt Buschkow.

So klein seine Eintauchkreise im Wasser waren, so groß sind die Fußstapfen, die Hausding jetzt dem deutschen Wasserspringen hinterlässt. Fahnenträger in Tokio Die Entscheidung, jetzt Schluss zu machen, war über Monate gereift, bei den Spielen in Tokio im Vorsommer hatte Hausding noch einmal Bronze gewonnen, 13 Jahre nach seiner ersten Olympiamedaille von Peking 2008, er durfte zudem die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen.

Bild vergrößern Patrick Hausding und Laura Ludwig tragen in Tokio die deutsche Fahne ins Stadion Foto: Matthias Hangst / Getty Images

Ihm war das alles wie ein Wink des Schicksals, wie die Krönung seiner Laufbahn vorgekommen, schwer noch zu toppen. Ob er in drei Jahren bei den nächsten Spielen in Paris mit dann 36 noch solche Leistungen bringen kann, zweifelt er damals selbst an: »Es wurde zuletzt schon immer schwerer, den Schweinehund zu besiegen, den inneren Ehrgeiz nach außen zu kehren«, sagt Hausding heute.

Dazu kommen die ständigen Schmerzen, »das werde ich am wenigsten vermissen«. Die Schultern, die Knie, die Spuren jahrzehntelanger Belastung von 10.000 Sprüngen im Jahr. »Ich kann noch alles machen, aber fragen Sie mich nicht, wie es mir danach geht.«

Bis wann kann man Sport treiben, ohne im Leben danach versehrt zu sein, unter den Spätfolgen der eigenen Karriere zu leiden – das ist ein viel zu selten beleuchtetes Thema im Spitzensport. Zuletzt hatte der frühere Basketballsuperstar Dirk Nowitzki davon berichtet, wie kaputt sein Körper nach mehr als 20 Jahren NBA sei. »Hätte man die letzten zwei Jahre noch spielen müssen?«, fragte Nowitzki Anfang Februar in einem Podcast. »Vielleicht wäre mein Fuß jetzt dann noch ein bisschen besser, ich könnte mit den Kids kicken, das geht halt überhaupt nicht mehr«

Wie nie zuvor den Druck gespürt Für Hausding kam noch ein weiterer Punkt erschwerend hinzu: Er habe in Tokio »wie nie zuvor den Druck gespürt, die Öffentlichkeit hat ja eine Medaille von mir erwartet«, sagt er. Weil er immer bei Großereignissen abgeliefert hat, sei es als selbstverständlich wahrgenommen worden, dass er auch in Tokio auf dem Podest landet. Er hat das an der Seite von Lars Rüdiger im Synchronwettbewerb geschafft, aber es fiel ihm schwer wie nie. Auch ein Grund, warum er jetzt »erst mal alle die privaten Dinge genießen will«, eine Laufbahn als Trainer, so logisch und im Sinne des Deutschen Schwimmverbandes das auch wäre, »strebe ich erst mal nicht an«, sagt Hausding: »Dann hätte ich wieder ähnlichen Druck, ich stünde nur an einer anderen Seite des Pools, ich weiß, was den Trainern abverlangt wird.«

Bild vergrößern Fünf Medaillen holte er allein bei der EM in Budapest 2010 Foto: Annegret Hilse / IMAGO