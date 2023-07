Bei den Weiten war Harting in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich hinter seinen einstigen Bestwerten zurückgeblieben. Beim Olympiasieg 2016 in Rio hatte er mit 68,37 Metern Gold gewonnen. In der aktuellen Saison liegt seine Topweite mit 63,22 Metern. Am kommenden Wochenende finden in Kassel die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. Dort geht es auch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August).