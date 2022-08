Walkenhorst hatte in München dank einer Wildcard ihr erstes internationales Turnier nach dem zwischenzeitlichen Karriereende 2019 gespielt. Nun will sie in zwei Wochen bei den Deutschen Meisterschaften teilnehmen und im Anschluss entscheiden, ob sie weitermachen möchte. Für ihre Partnerin Lippmann war es das erste große Beach-Turnier überhaupt gewesen. Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin war erst vor kurzem in den Sand gewechselt und will sich mit Walkenhorts ehemaliger Partnerin Ludwig für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren.