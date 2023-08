Vor allem das 800-Meter-Rennen ging in die Olympiageschichte ein. Courtney reiste damals als 23-jähriger Soldat zu den Spielen, ein starker Läufer, aber sicher nicht der Favorit. Diese Rolle gebührte Courtneys Teamkollegen Arnie Sowell, der dann kurz vor Ende des Rennens auch in Führung lag. Vor Courtney. Sowell zog zum Sprint an, ebenso Courtney, der an Sowell vorbeizog.