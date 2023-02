Innenministerium sieht »keinen Anlass«, Russen und Belarussen zuzulassen

Das Bundesministerium des Innern (BMI) ließ mit seiner Haltung in der Frage länger auf sich warten, nach einem virtuellen Sportgipfel mit Regierungsvertretern aus mehr als 30 Nationen vor einigen Tagen ist man sich in Berlin in der »Russland-Frage« jedoch sicher: »Es gibt aus unserer Sicht keinen Anlass, den russischen und belarussischen Sport zur Rückkehr in die Wettkämpfe einzuladen«, teilte ein BMI-Sprecher dem Sport-Informations-Dienst auf Anfrage mit.