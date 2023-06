Orcas attackieren Ocean-Race-Jachten »Es war beängstigend«

Es sind bemerkenswerte Videoaufnahmen. Ein Orca schwimmt direkt auf das Segelschiff zu – ob es die Rennjacht angreifen will oder nur neugierig ist, ist unklar. Die Crew an Bord es Ocean-Race-Teams Jajo wird jedenfalls regelrecht durchgeschüttelt.

Jelmer van Beek, Skipper Team Jajo:

»Es war beeindruckend, die Orcas zu sehen. Zunächst einmal ein schönes Tier, aber auch ein gefährlicher Moment für uns und das Team. Das Team hat sehr gut reagiert. Wir haben die Segel eingeholt und das Boot so schnell wie möglich abgebremst. Zum Glück sind sie nach ein paar Angriffen wieder verschwunden, aber es war ein beängstigender Moment. «

Neben den Niederländern hatte auch das Team Mirpuri Trifork eine Begegnung mit einem Orca. Das Ganze ereignete sich auf dem Weg in die Straße von Gibraltar. Der Veranstalter des Ocean Race, der High-Tech-Regatta rund um die Welt, teilte mit, dass die Gegend um Gibraltar zuletzt häufiger für Attacken der Schwertwale bekannt geworden sei. Auf der Schlussetappe von Den Haag nach Genua fiel das Team Jajo durch den Zwischenfall vom zweiten auf den vierten Rang zurück. Das deutsche Team Malizia mit Skipper Boris Herrmann blieb von den Orcas verschont. Das Schiff wurde bei seiner Fahrt nach Italien allerdings eine ganze Zeit lang von Delphinen begleitet. Am Sonntag wird die Ankunft in Genua erwartet. Nach dann fast sechs Monaten und 32.000 Seemeilen.