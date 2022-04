Manchester United gerät im Kampf um einen Platz in der Champions League immer mehr ins Hintertreffen. Beim abstiegsbedrohten Everton FC verlor das Team von Trainer Ralf Rangnick in der Premier League 0:1 (0:1). Anthony Gordon erzielte nach einem abgefälschten Schuss in der 27. Minute das einzige Tor des Spiels.