Dazu schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

»Daily Mail«: »Vingegaards Titelverteidigung war nach der Etappe am Mittwoch über den Col de la Loze so gut wie gesichert, und er feierte Arm in Arm mit seinen Jumbo-Visma-Teamkollegen, als sie gemeinsam in der französischen Hauptstadt die Ziellinie überquerten.«