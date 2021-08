Vuelta-Favorit Roglic Jetzt noch die 3417-Kilometer-Schleife

Am Samstag beginnt mit der Vuelta das letzte große Radrennen des Jahres. Primoz Roglic will die Spanien-Schleife zum dritten Mal in Folge gewinnen. Und die Chancen stehen gut: Sein größter Rivale fehlt.