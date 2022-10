Eshqi übt harte Kritik an der iranischen Regierung. »Die Unterdrückung, die das Regime ausübt, ist in den vergangenen Jahren viel stärker geworden.« Sie wolle mithelfen, der Protestbewegung eine Stimme zu geben. Ihr Sport rücke derzeit in den Hintergrund: »Seitdem Mahsa Amini getötet wurde, ist alles anders. Klettern hat momentan keine Bedeutung für mich. Ich habe das Gefühl, ich hätte sie sein können. Ich bin in Iran verhaftet worden, ich war im selben Gewahrsam, ich wurde angeschrien und beleidigt. Das ist einige Jahre her, und ich traute mich danach lange nicht mehr aus dem Haus.«