Der belgische Jungstar Remco Evenepoel hat bei der Rad-WM in Australien den Titel im Straßenrennen gewonnen. Der 22-Jährige holte sich am Sonntag nach 266,9 Kilometern in Wollongong nach einer Solofahrt den Sieg vor dem Franzosen Christophe Laporte und dem Australier Michael Matthews. Erst vor zwei Wochen hatte Evenpoel die Vuelta gewonnen.