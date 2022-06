Radprofis kritisieren Streckenführung »Die Tour de France ist kein Actionfilm«

Die beiden deutschen Radprofis Max Walscheid und Simon Geschke haben sich kritisch zur Streckenplanung der ersten Woche der 109. Tour de France geäußert. »Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kein Problem habe zu sagen, dass das einem auch Angst macht«, sagte Walscheid in einem Video (»Deine Tour«) der ARD-»Sportschau« mit Blick auf die am 1. Juli in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen beginnende Frankreichrundfahrt.