»Es ist nicht einfach zu beschreiben, wie groß die Enttäuschung ist«, sagte Degenkolb, der über »ziemlich starke Schmerzen« in der Schulter klagte: »Sicherlich war ich nicht der Stärkste in dieser Gruppe, aber Roubaix ist Roubaix und alles kann passieren, wenn man in dieser Gruppe ist und so kurz vor dem Finale steht.« Degenkolb rollte mit gesenktem Kopf durch das legendäre Velodrom von Roubaix.