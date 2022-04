Der deutsche Radsport trauert um einen seiner Größten: Einen Monat vor seinem 88. Geburtstag ist Hennes Junkermann am Montag in seiner Heimatstadt Krefeld gestorben. Der »Junge aus Krefeld« prägte in den Sechzigerjahren gemeinsam mit Rudi Altig, Karl-Heinz Kunde und Rolf Wolfshohl das Profiradfahren in Deutschland. Aus diesem Quartett lebt nun nur noch der 83 Jahre alte Wolfshohl.