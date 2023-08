Radsport Van der Poel stürzt – und fährt zum ersten niederländischen WM-Titel seit 38 Jahren

Klassiker-Spezialist Mathieu van der Poel hat bei der Rad-WM in Glasgow das Straßenrennen gewonnen. Der Niederländer holte sich am Sonntag nach 271,1 Kilometern den Sieg vor dem Belgier Wout van Aert und dem Slowenen Tadej Pogačar. Damit trat van der Poel die Nachfolge des belgischen Jungstars Remco Evenepoel an, der im Vorjahr in Australien triumphiert hatte. Auch ein Sturz auf den rutschigen Straßen und daraus folgende Blessuren konnten den Sieg des 28-Jährigen nicht verhindern.