Simon Geschke als 75. bester Deutscher

Den Grundstein zum Gesamtsieg hatte Roglič bereits mit seinem zweiten Platz am Samstag gelegt, als er nach der Kletterei über den 2642 Meter hohen Col du Galibier und den 2067 Meter hohen Col de la Croix de Fer das Gelbe Trikot von seinem Teamkollegen Wout van Aert übernommen hatte. Am Sonntag ließen Roglič und Vingegaard der Konkurrenz dann am Schlussanstieg keine Chance.