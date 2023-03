Vingegaard hat die Tour de France als Ziel

Für Vingegaard bleibt indes 16 Wochen vor dem Tourauftakt in Bilbao noch Arbeit. »Ich muss mich in dieser Saison noch verbessern. Dieses Rennen war nicht mein absolutes Hauptziel. Es ist noch Zeit, es zu erreichen. Wir sind hier noch nicht bei der Tour. Ich zweifle nicht an mir«, sagte der Däne. Auch sein Jumbo-Visma-Sportdirektor Grischa Niermann blieb gelassen: »Jonas war im Frühling noch nie so stark wie jetzt. Tadej ist immer top, fast unschlagbar bei einwöchigen Rundfahrten. Wir müssen akzeptieren, dass er jetzt besser war.«