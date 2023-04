Pogačar forcierte mit seinen Helfern erst rund sechs Kilometer vor dem Ziel das Tempo, an der Mur de Huy wurde dann auch der letzte Ausreißer geschluckt. Am steilen Anstieg zog Pogačar unwiderstehlich an seinen Konkurrenten vorbei, keiner konnte folgen.

Lippert Zweite bei den Frauen

Zuvor hatte sich Liane Lippert im Rennen der Frauen den zweiten Platz gesichert. Die deutsche Meisterin musste sich über 127,3 Kilometer nur der Niederländerin Demi Vollering geschlagen geben, die fünf Sekunden vor Lippert über die Ziellinie rollte. Damit darf Vollering wie Pogačar auf das Ardennen-Triple hoffen, am Sonntag hatte sie schon das Amstel Gold Race gewonnen.