Tadej Pogačar hat das Ardennen-Triple verpasst. Der slowenische Radstar war nach 84 Kilometern des Frühjahrsklassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich in einen Sturz verwickelt und zog sich dabei einen Kahnbeinbruch in der linken Hand zu. Der 24-Jährige vom Team UAE Emirates wurde noch am Sonntagnachmittag in Genk operiert.