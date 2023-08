Das belgische Radsport-Talent Tijl De Decker liegt nach seinem schweren Trainingsunfall am Mittwoch in der Gemeinde Lier bei Antwerpen im künstlichen Koma. Dies teilte das Profiteam Lotto-Dstny, für das der 22-Jährige fährt, am Donnerstagabend mit. »Wir werden keine näheren Informationen zu seinen Verletzungen geben«, hieß es in dem Statement. Sie seien aber schwerwiegend.