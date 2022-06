Trotz zuletzt zahlreicher positiver Fälle Radsport-Weltverband lockert Coronaregeln vor Tour de France

Trotz zahlreicher positiver Fälle in den vergangenen Wochen hat der Radsport-Weltverband UCI die Coronaregeln kurz vor dem Start der 109. Tour de France gelockert.

Vor dem Beginn und an zwei Ruhetagen müssen nun bei allen Fahrern und Teammitgliedern nur noch Antigen-Schnelltests statt PCR-Tests durchgeführt werden. Zudem entfällt die Regel, dass eine Mannschaft aus dem Rennen genommen wird, sobald zwei Fahrer positiv getestet werden. Das teilte die UCI am Dienstag mit. Die Mannschaften waren nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa teilweise bereits am vergangenen Wochenende informiert worden.