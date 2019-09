Das slowenische Toptalent Tadej Pogacar hat die spektakuläre neunte Etappe der Spanienrundfahrt gewonnen. Bei der nur 94,4 Kilometer langen Berghatz durch die Pyrenäen setzte sich der mit 20 Jahren jüngste Vuelta-Teilnehmer in Andorra begleitet von heftigen Hagelschauern mit 23 Sekunden Vorsprung auf Nairo Quintana durch. Der Kolumbianer übernahm damit das Rote Trikot des Gesamtführenden.

Auf dem Weg zur Bergankunft im 2086 Meter hoch gelegenen Cortals d'Encamp schüttelte der kolumbianische Mitfavorit Miguel Angel Lopez (Astana) 18,3 Kilometer vor dem Ziel die Konkurrenten um Quintana ab, geriet in einer Abfahrt aber als Erster in den Hagelschauer, kam zu Fall und wurde, gezeichnet von Wunden am Ellbogen, wieder eingeholt. Kurz darauf attackierte Quintana, nur Pogacar konnte folgen.

Im Gesamtklassement führt der Vuelta-Sieger von 2016 nun mit sechs Sekunden Vorsprung auf den Tages-Dritten Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma), Lopez (+0:17 Minuten) und Quintanas spanischer Teamkollege Alejandro Valverde (+0:20) folgen auf den Plätzen drei und vier.