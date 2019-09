Der slowenische Radprofi Primoz Roglic steht vor dem Gesamtsieg bei der 74. Vuelta. Der 29-Jährige vom Team Lotto-Jumbo belegte am Samstag auf der letzten Bergetappe der Spanien-Rundfahrt beim Erfolg seines Landsmanns Tadej Pogacar Platz fünf und geht mit 2:33 Minuten Vorsprung auf den Spanier Alejandro Valverde (Movistar) auf das letzte Teilstück am Sonntag nach Madrid. Dort wird das rote Führungstrikot traditionell nicht mehr attackiert.

Clasificación tras la etapa 20 | GC after stage 20



Top 8



+ info

Auf den 190,4 km zwischen Arenas de San Pedro und der Plataforma de Gredos geriet Roglic am Samstag nicht mehr in Gefahr, der Slowene hielt bis auf die Zielgerade das Hinterrad seines ärgsten Kontrahenten Valverde. Einzig Toptalent Pogacar vom UAE Team Emirates konnte sich 38 km vor dem Ziel am letzten Anstieg der ersten Kategorie aus der Favoritengruppe lösen und verdrängte mit seinem Soloritt den Kolumbianer Nairo Quintana (Movistar) als Dritter noch vom Podest.

Nach der Triumphfahrt nach Madrid könnte sich Roglic am Sonntag als erster slowenischer Fahrer in die Siegerlisten einer Grand Tour eintragen. Zwei Slowenen auf dem Podest einer der drei großen Landesrundfahrten wären ebenfalls Premiere. Auf den 106,6 flachen Kilometern in die spanische Hauptstadt bietet sich den Sprintern noch einmal eine Chance auf einen Tagessieg.