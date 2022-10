Im Ziel fiel Rovanperä seinem Vater Harri in die Arme, der zwischen 1993 und 2006 ebenfalls in der Rallye-WM mitfuhr, selbst jedoch nur einmal, 2001 in Schweden, eine Etappe gewinnen konnte. »Was für ein Geburtstagswochenende«, sagte Rovanperä: »Der größte Dank geht natürlich an unser Team, die diese Rakete gebaut hat. Auch meinen Sponsoren, meiner Familie und meinen Freunden, die von Anfang an dabei waren.«