Mit den Partien Bayern München gegen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund gegen FC Chelsea geht in der kommenden Woche die Champions League in die K.-o.-Phase – Duelle zwischen deutschen Vereinsmannschaften und internationalen Investorenklubs, die auch den BVB-Chef Hans-Joachim Watzke beschäftigen. Der amerikanische Geschäftsmann Todd Boehly hat mit der Übernahme von Chelsea in London eine neue Runde eingeleitet. Der Klub kaufte in dieser Saison für 611 Millionen Euro neue Spieler, allein im Winter legte er 330 Millionen nach.