21 / 26

1985 wurde aus dem Faustkämpfer Weller auch ein Leinwandheld: Als Boxer Dany Wagner verprügelte er gleich zu Beginn des »einzigen Actionfilms, der jemals in Nürnberg gedreht wurde« (so die »Nürnberger Zeitung«) drei Drogendealer und freundete sich mit der Arztsekretärin Sandra Petersen (Bea Fiedler) an. Sechs Jahre später klagte Weller erfolgreich gegen die im Film eingebauten Sexszenen, was ihn jedoch nicht daran hinderte, 2017 in der Fortsetzung von »Macho Man« mitzuwirken.