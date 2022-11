Robert Habeck zur »One Love«-Kontroverse »Ich würd’s vielleicht darauf ankommen lassen«

Habeck sagte, er erinnere sich an Proteste, die ikonisch geworden seien und etwas verändert hätten; zum Beispiel der Kniefall des damaligen US-Footballprofis Colin Kaepernick 2016 als Zeichen gegen Rassismus. Danach habe es breiter angelegte Proteste gegen Rassismus im Sport gegeben. Das Besondere sei, dass die WM in Katar anders als frühere Turniere politisch sei, es keinen unpolitischen Sport mehr gebe, sagte Habeck. »Dann fragt man sich natürlich auch, wie würde man in der Situation agieren.« Zwar könne er nicht für andere sprechen, aber es sei klar, was nahe liege.