Roger Federer, Tennisprofi:

»Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe über 24 Jahre 1500 Partien gespielt. Tennis hat mich großzügiger behandelt, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und jetzt muss ich es einsehen, wenn es Zeit ist, meine Karriere zu beenden.«

Für Tennisfans auf der ganzen Welt war es ein Schock: Roger Federer hört auf. Beim Laver Cup in London am kommenden Wochenende tritt er noch an. Dann ist Schluss. Es gleicht einer Zäsur im Tennis und lässt viele Fans traurig zurück, wie hier in Wimbledon.

David King, Federer-Fan aus Colorado, USA:

»Auf jeden Fall mein Lieblingsspieler. Ich habe es gestern noch gesagt: Federer wird immer mein Lieblingsspieler sein. Der Größte der Geschichte. Aber ja, ein trauriger Tag für den Sport.«

Liam Murphy, Federer-Fan aus Nordirland:

»Man wird ihn jedes Jahr hier auf dem Rasen vermissen. Man freut sich auf Wimbledon, darauf, Federer auf dem Center Court spielen zu sehen. Vor ein paar Jahren habe ich mich angestellt, weil ich Roger auf dem Center Court sehen wollte. Wenn man das einmal erlebt hat, ist das praktisch der Höhepunkt des Tennis.«

Vasu Devan, Federer-Fan aus Singapur:

»Ich glaube, alle [Federer, Nadal und Djokovic] haben ihre Stärken, aber insgesamt würde ich sagen, dass er der Spieler ist, der komplett ist, in allen Aspekten des Spiels. Und deshalb denke ich, dass er ein wahrer Champion ist.«

In Wimbledon war Federer besonders erfolgreich. Hier holte er acht seiner 20 Grand-Slam-Titel. Hinzu kommen ein French-Open-Sieg, fünf Titel in Folge bei den US Open und sechs Australian-Open-Erfolge. Bei Olympischen Spielen gewann Federer eine Silbermedaille im Einzel und eine Goldmedaille im Doppel.

Federer schaffte es immer wieder, nach langen Verletzungen zurückzukommen. Sein spektakulärstes Comeback an die Weltspitze gelang ihm 2017 in Melbourne. Nach fünf Jahren gewann er hier erstmals wieder einen Major-Titel, durch einen Sieg im Finale gegen Rafael Nadal.

Roger Federer, Tennisprofi:

»Was mich am glücklichsten macht, ist, wenn ich sehe, wie glücklich meine Freunde und meine Familie waren – und mein Team, alle waren da. Als ich noch mal gesehen habe, wie sie feiern, hat mich das wirklich bewegt, auch als ich gehört habe, dass die Menschen in der Schweiz das verfolgt haben und Menschen sich so für mich gefreut haben, dass ich wieder ein Grand-Slam-Turnier gewonnen habe, vor allem dieses. Vielleicht ist es eine Art Märchen, auf diese Art zurückzukommen.«

Wenige Monate später gewann er noch mal in Wimbledon, im Folgejahr holte er seinen letzten großen Titel, wieder in Melbourne.

In seiner Heimat ist der Schweizer ein Volksheld, auch weil er 2014 mit dem Land den Davis Cup gewann. Trotz all seiner Einzelerfolge war auch das ein besonderer Moment.

Roger Federer, Tennisprofi:

»Wir hatten einfach ein großartiges Jahr. Ich spiele dieses Spiel seit 15 Jahren und es löst einfach riesige Emotionen aus. Ich könnte gerade nicht glücklicher sein.«

Federer galt als Gentleman seines Sports, blieb bodenständig. Sein Spiel war geprägt von einer scheinbaren Leichtigkeit. Selbst wenn er auf höchstem Niveau spielte, wirkte das fast lässig.

Tom Bagnato, Federer-Fan aus New York, USA:

»Sein Stil. Der war einfach so flüssig und er hat es so einfach aussehen lassen, hat nie geschwitzt, selbst wenn es um anstrengende Punkte ging. Er war einzigartig.«

David King, Federer-Fan aus Colorado, USA:

»Für mich ist er der [Michael] Jordan des Tennis. Stil, Klasse, toller Tennisspieler. Ich habe ihm zugesehen, seit ich 15 war, definitiv mein Lieblingsspieler.«

Linda Soudani, Federer-Fan aus Frankreich:

»Er war ein sehr einfacher Mann, er hat gesagt, was er wirklich denkt. Und er hat alles gegeben, wenn er Tennis gespielt hat. Das ist es, was mir wirklich gefallen hat. Er war auch ein fairer Sportsmann, hat seinem Gegner immer gratuliert, immer dessen Hand geschüttelt, egal ob er gewonnen hat oder nicht.«

Federer wird eine große Lücke hinterlassen. Und auch ihm selbst wird von nun an etwas fehlen. So beendete er sein Statement auch mit einer Liebeserklärung an seinen Sport.

Roger Federer, Tennisprofi:

»Ich liebe dich und werde dich nie verlassen.«