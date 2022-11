Boris Herrmann muss bei der zwölften Route du Rhum kämpfen: »Ich bin super müde und weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe ein paar Probleme mit dem Motor. Ich habe Wasser in der Maschine gefunden, und das ist ziemlich besorgniserregend, weil Energie an Bord natürlich wichtig ist«, sagte der Hamburger Solo-Segler nach dem zweiten Tag auf See.