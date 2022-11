Der Extrem-Segler Fabrice Amedeo ist auf hoher See nur mit großem Glück einer Katastrophe entkommen. Bei der Transatlantik-Regatta Route du Rhum war der Franzose nach einem geplatztem Wasserballast-Tank am 13. November, der Flutung seines Bootes, einem elektronischen »Blackout« an Bord und Rauchentwicklung bereits auf dem Weg in den portugiesischen Hafen Cascais, als eine Explosion seine Imoca-Jacht am 14. November erschütterte. Eine Stichflamme und Feuer an Bord zwangen den Solosegler in die Rettungsinsel. Von dort musste er mitansehen, wie seine Jacht »Nexans – Art & Fenêtres« binnen einer halben Stunde sank.