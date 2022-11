Während der Kampf um den Sieg in der größten Ultim-Klasse entschieden ist, ringen die Solosegler und -seglerinnen in fünf weiteren Divisionen noch um Klassensiege. Für den deutschen Teilnehmer Boris Herrmann hat die zweite Rennhälfte in der Imoca-Klasse mit einer Flaute begonnen. Rund 700 Seemeilen südlich der Azoren kam der Hamburger Weltumsegler mit seinem Neubau »Malizia – Seaexplorer« in der Nacht zum Mittwoch nur sehr langsam voran, fiel auf Platz 18 zurück. Möglichkeiten zum Aufholen erhofft sich Herrmann bei Erreichen der Passatwinde.