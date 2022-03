Bei Sieg eines Ukrainers Russischer Turner provoziert bei Siegerehrung offenbar mit Kriegssymbol

Der Ukrainer Illja Kowtun gewann den Weltcup in Doha am Barren. Das geriet ausgerechnet durch eine Aktion seines russischen Konkurrenten in den Hintergrund: Der klebte sich offenbar das Symbol des Angriffskriegs auf die Brust.