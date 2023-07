Anlaufstelle Safe Sport eröffnet Es soll ein Schutzraum gegen Missbrauch und Mobbing sein

Jetzt ist es so weit: Am Nachmittag eröffnen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Berlins Innensenatorin Iris Spranger die Anlaufstelle in Berlin.

Die Innenministerin ließ dazu verlauten: »Wir brauchen eine Kultur des Aufklärens, Hinsehens und Handelns: Wer sich selbst oder seine Kinder einem Trainer oder einem Sportverein anvertraut, muss auf einen absolut gewaltfreien Umgang vertrauen können.«