Peruanisches Konsulat eingeschaltet

Universitario erklärte daraufhin, die Verhaftung sei willkürlich und ein »unzulässiger, entwürdigender und empörender« Akt gewesen, und der Trainerstab sei von den Fans angegriffen worden.

»Die Ehre unseres Vereins wurde beschmutzt. Sebastian Avellino wurde in Brasilien wie ein Krimineller behandelt und musste die Nacht im Gefängnis verbringen«, so die peruanische Mannschaft in einer Erklärung. »Während des gesamten Spiels beleidigte und bespuckte eine Gruppe von Anhängern der Heimmannschaft unsere Spieler und den Trainerstab. Am Ende des Spiels beschuldigten dieselben Personen unseren Trainer diskriminierender Handlungen.«