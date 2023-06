2019 schwamm sie zu einem Kurzbahn-Weltrekord. Außerdem setzte sie sich als Aktivensprecherin der Nationalmannschaft für ihre Kolleginnen und Kollegen ein, »und war dabei auch Konflikten nie ausgewichen«, wie es vom Verband hieß.

Nun wird Wellbrock die Karriere nach der Karriere vorantreiben – und dem Sport als gelernte Juristin wohl auch zumindest teilweise treu bleiben, möglicherweise als Beraterin in Rechtsfragen für Athleten und Athletinnen. »Ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe und sehr zuversichtlich, dass ich in der Zukunft weitere Erfolge feiern darf, wenn auch in einem anderen Rahmen«, schrieb Wellbrock zum Abschied.